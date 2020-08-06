Фильм "Салют-7" о подвиге советских космонавтов покажут на ВДНХ в Москве 8 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Показ художественного фильма "Салют-7", основанного на реальной истории подвига советских космонавтов, состоится 8 августа в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. Гостей также ждет встреча с летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе выставки.

"Восьмого августа в 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ состоится показ российского кинохита "Салют-7". Зрители увидят художественный фильм, основанный на реальной истории подвига советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. <…> Для безопасности посетителей рассадка будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции", - сообщили в пресс-службе.

Фильм "Салют-7" основан на событиях 1985 года, когда орбитальная станция вышла из-под контроля, потеряла связь с Землей и постепенно приближалась к ее поверхности. Исправлять ситуацию отправили экипаж в составе Джанибекова и Савиных, которым предстояло восстановить работу всех систем станции и наладить связь с Центром управления полетами. Эта экспедиция считается технически одной из самых сложных в истории мировой космонавтики, отметили в пресс-службе.

Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Также зрители увидят на экране Александра Самойленко, Виталия Хаева, Оксану Фандеру, Любовь Аксенову, Марию Миронову и других.

"После просмотра гости смогут обсудить события фильма с летчиком-космонавтом, Героем России, президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным. Он не только лично знаком с главными действующими лицами той экспедиции, но и был причастен к ней. Во время полета Владимира Джанибекова и Виктора Савиных Федор Юрчихин работал в главной оперативной группе управления Центра управления полетами", - добавили в пресс-службе.

Кинопоказ "Салют-7" - часть образовательной программы центра "Космонавтика и авиация", которая стартовала осенью 2019 года и возобновилась после снятия ограничений 1 августа 2020 года. Посетителей павильона "Космос" ждут встречи с космонавтами, лекции, показы документальных и художественных фильмов и другое. Например, 15 августа, пройдет лекция об истории мировой космонавтики и показ фильма "Сталкер" Андрея Тарковского.