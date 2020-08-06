Группа "Рондо" отметит юбилей в Зеленом театре ВДНХ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рок-группа "Рондо" и ее лидер Александр Иванов отпразднуют 35-летие коллектива концертом 14 августа в Зеленом театре ВДНХ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора, "Главклуб Green Concert".

"Концерт Александра Иванова и группы "Рондо", назначенный на 7 июня, перенесен на 14 августа 2020 года в Зеленый театр ВДНХ. Все ранее купленные билеты действительны", - уточнили организаторы.

Группу, основанную в Москве в 1984 году, прославили такие песни, как "Тоже является частью Вселенной", "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк!", "Московская осень".

"Главклуб" также проведет на открытой площадке ряд других концертов. Количество зрительных мест будет ограничено в связи с пандемией и необходимостью соблюдать социальную дистанцию. В преддверие выхода седьмого альбома музыканты "Морального кодекса", продолжающего отмечать 30-летие, выступят 21 августа, вместо 25 июля, как было заявлено ранее. Их старшие товарищи, группа "Воскресение", выйдут на сцену 29 августа. А на следующий день в Зеленом театре ВДНХ споет "Несчастный случай".

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных площадок, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.