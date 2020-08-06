Информация о "минировании" аэропортов Шереметьево и Жуковский оказалась ложной

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также самолетов, расположенных на их территории, оказались ложными. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка аэропортов и самолетов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее от неизвестного злоумышленника поступило сообщение о том, в что в аэропорту Шереметьево, а также в находящихся на стоянке четырех самолетах заложены взрывные устройства. Аналогичная угроза поступила в аэропорт Жуковский и самолетов, находящихся на территории аэровокзального комплекса. Эвакуация людей на время проверки не проводилась, аэропорты работали в штатном режиме.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов в РФ начали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" более 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.