Москвичи смогут проголосовать за судьбу монорельса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Решение о закрытии или модернизации монорельсовой дороги в Москве будет принято после открытого голосования москвичей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Решили запустить голосование [о судьбе монорельса] и приглашаем всех жителей Москвы высказать свою точку зрения. Для этого мы в ближайшие дни запустим специальный раздел на transport.mos.ru. Там мы перечислим все аргументы "за" и "против", дадим максимально подробную информацию о монорельсе и возможность [жителям] проголосовать. Окончательное решение будет принято исходя из позиции москвичей и здравого смысла", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что решение о будущем монорельса "крайне непростое".

Также в ведомстве напомнили, что монорельс существует уже 16 лет. За последние годы его пассажиропоток серьезно снизился - с 4,7 млн пассажиров в 2015 году до 1,5 млн жителей в 2019 году, примерно столько МЦК перевезло за три рабочих дня на прошлой неделе. Сейчас монорельс едет раз в полчаса, а загрузка в час пик при этом не превышает 10-12%.

"Монорельс правда крайне убыточен и при этом не пользуется спросом: затраты в размере 800 млн рублей в год при 39 постоянных пассажирах. Многие уже давно пересели на ближайшие станции метро, МЦК, трамваи и электробусы. К тому же капитального ремонта на монорельсе еще ни разу не было, а он уже необходим: для доведения его до надлежащего состояния понадобится до пяти лет и до 9,5 млрд рублей. Кроме того, таких вагонов, как на монорельсе, нет в производстве ни в России, ни в Европе", - подчеркнули в департаменте транспорта.