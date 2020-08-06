На московских стройплощадках не зафиксировано ни одной вспышки коронавируса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вспышек заболевания, вызванного новым коронавирусом, на московских строительных площадках на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов,

"На сегодняшний день у нас, слава богу, на строительных площадках вспышек инфекции коронавирусной не наблюдается", - сказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Загрутдинов подчеркнул, что на стройплощадках обеспечен необходимый объем дезинфицирующих средств и строго соблюдаются меры предосторожности для предотвращения заражения вирусом. Ограничения на работу строительных и промышленных предприятий столицы из-за пандемии коронавируса были сняты 12 мая.