Три новых станции московского метро откроют для пассажиров до конца года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Три станции Большой кольцевой линии московского метрополитена - "Электрозаводская", "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская" - планируют построить и открыть для пассажиров до конца 2020 года. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

"Мы к концу марта запустили 6 новых станций метро - Некрасовская линия метро и часть северо-восточного участка Большой кольцевой линии. До конца года мы планируем еще три станции запустить с пассажирами: "Электрозаводская" на БКЛ и две станции на западном участке БКЛ - "Карамышевская" и "[Улица] Народного Ополчения", - сказал Бочкарев в интервью телеканалу "Москва-24".

Он добавил, что в настоящее время на строительных объектах ведутся отделочные работы. "Завершаем работы на поверхности: вестибюли, входы в метро и т. д. Три станции в плане, мы их обязательно введем, несмотря на то, что темпы были замедлены (из-за ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС). Все подразделения Москвы работают, коллеги из метрополитена готовят подвижной состав, новый персонал станции, тренируют их, перенаправляют опытных работников", - заключил Бочкарев.

Ранее он сообщил, что в строительстве Большой кольцевой линии задействовано 11 тоннелепроходческих щитов, на стройплощадках суммарно работают 15 тыс. человек.

Строительство участка БКЛ от "Нижегородской" до "Савеловской" было начато в 2015 году. Длина участка составляет 14 км. На нем расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Будет построена также соединительная ветка в депо "Нижегородское". В начале июня была завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская" БКЛ.