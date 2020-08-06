В ТиНАО в Москве модернизировали около 30% станций водоподготовки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 30% городских станций водоподготовки модернизировали в Новой Москве, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Когда в 2012 году эта территория была присоединена к Москве, мэром была поставлена задача сделать программу по модернизации объектов водоподготовки, она рассчитана до 2025 года. Мы приняли на баланс около 50 станций водоподготовки, водозаборных узлов с мощностью до 60 тыс. кубометров в сутки. Сегодня таких объектов уже 69, потребление воды выросло до 100 тыс. кубометров", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что около 60% этой воды уже сейчас идет по центральным московским водопроводам. По его словам, в рамках реализации программы модернизированы около 30% объектов водоподготовки.

"Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, - обеспечить москвичей чистой качественной водой, поэтому на всех четырех станциях водоподготовки - Северной, Западной, Рублевской и Восточной - ведется работа по внедрению новейших систем очистки. Сегодня через мембранные системы озоносорбцию проходит уже 60% воды", - добавил Бирюков.