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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе во время пандемии достигло 4 546
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 546 человек с коронавирусом. На 6 августа в Москве было зафиксировано более 245 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 186,3 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 18,8 млн человек, более 707 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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