Четыре детеныша джейрана появились в Московском зоопарке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Четыре детеныша джейрана родились в мае в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе зоосада.

"В нашем Центре воспроизводства редких видов животных еще в мае родились четыре малыша джейрана - три самца и одна самочка. Сейчас они уже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже играют друг с другом - бегают наперегонки. По размерам они еще довольно маленькие, но по скорости могут опередить взрослое животное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детеныши джейрана питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, уже пробуют траву, ветки, специальный комбикорм.

Всего в центре живет 11 джейранов. Взрослых животных привезли из экоцентра "Джейран" в Бухарской области в Узбекистане. Создание резервных популяций джейранов в заповедниках и зоопарках - важная природоохранная задача, направленная на сохранение этого редкого вида.