Жители поселения Михайлово-Ярцевского первыми в Новой Москве получат жилье по реновации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жители поселения Михайлово-Ярцевского первыми в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы переедут в новые квартиры по программе реновации. Более 90% из 575 человек уже дали согласие на переселение, сообщается в пятницу на официальном портале мэра Москвы.

"Всего на территории ТиНАО в рамках реновации будет расселен 251 дом. В новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тыс. семей (22,1 тыс. человек). Первыми стали жители 13 домов поселения Михайлово-Ярцевского. Это 217 семей из поселков Шишкин Лес и Армейский. Переехать в новое жилье согласились уже 535 человек из 201 семьи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Горожанам предложили комфортабельные квартиры равнозначной площади в двух новостройках, расположенных в поселке Шишкин Лес. "В ближайшие дни в новое жилье заедут первые 60 семей. В процессе оформления находятся договоры еще на 72 квартиры. Полностью расселение первых 13 домов должно завершиться не позднее марта следующего года", - процитировали на портале министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее включили 5 174 дома. В ходе реализации программы 350 тыс. московских семей (около 1 млн человек) смогут улучшить жилищные условия.