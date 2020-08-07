Более 11 тыс. жителей Москвы записались на бесплатную диагностику онкозаболеваний

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Скрининговая программа самых распространенных видов онкологии началась 30 июля на базе 66 поликлиник Москвы, на нее записались уже более 11 тыс. человек. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении, борьба с онкологией является одним из приоритетных направлений московского здравоохранения. При выявлении на ранней стадии большинство онкологических заболеваний полностью излечимо. Именно поэтому власти регулярно проводят специальные программы ранней диагностики рака.

"30 июля мы запустили новую бесплатную скрининговую программу самых распространенных видов онкологии на базе 66 городских поликлиник. Мы видим, что она пользуется популярностью у москвичей - только за первую неделю на онкоскрининг записались более 11 тыс. человек, при этом почти пять тысяч из них уже прошли обследование", - сказала заммэра.

По результатам диагностики 3,2% горожан направили на дополнительные обследования. Программа ранней диагностики самых распространенных видов онкологии включает в себя наиболее информативные исследования. Поучаствовать в программе могут те, у кого есть московский полис ОМС. На сайте нужно выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или которая находится рядом. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

"Результаты будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.инфо". Если потребуются дополнительные исследования, то врач свяжется с вами и направит на дальнейшую диагностику", - уточняется в материале.

В Москве на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Благодаря этому москвичи могут проходить обследование, получать специализированное лечение и диспансерное наблюдение в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается количество времени на диагностику и постановку диагноза, быстрее начинается лечение. Это играет первостепенную роль при онкологических заболеваниях.