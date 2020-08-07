Большой Московский цирк покажет благотворительный спектакль для медработников

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Большой Московский цирк открывает новый сезон благотворительным спектаклем для медицинских работников, боровшихся с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе цирка.

"Мы начинаем [сезон] со спектакля "Эпицентр мира". Мы его работаем бесплатно для всех медиков, докторов, фельдшеров, медсестер, которые работали во время пандемии. Мы рассылали приглашения во все больницы", - рассказали в пресс-службе. Зрители смогут посмотреть спектакль с 8 августа.

Представление "Эпицентр мира" уже было показано в цирке в прошлом году. В пресс-службе отметили, что из-за ситуации с пандемией в цирке не успели подготовиться к новому спектаклю "История", который планировали. Премьера состоится в сентябре этого года.

Также Большой Московский государственный цирк поддержит всенародную акцию "Пожалуйста, дышите!", показав на медиаэкранах истории медработников, боровшихся с пандемией коронавируса. "Мы будем крутить ролик до представления и в антракте, а в конце [директор цирка] Эдгард Запашный лично поблагодарит медиков и докторов", - сообщили в пресс-службе.