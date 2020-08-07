В Москве частные образовательные организации включили в список получателей мер поддержки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Предприятия и индивидуальные предприниматели в Москве, работающие в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, получат поддержку от правительства Москвы в рамках мер, предусмотренных во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пресс-службе отметили, что по результатам консультаций с предпринимательским сообществом было принято решение о расширении круга потенциальных получателей субсидий, и соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Теперь право на эту поддержку получили также предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работают порядка 28 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.