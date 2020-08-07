Более 1,7 тыс. элементов навигации установили на МЦД с момента запуска

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. элементов навигации установили на объектах Московских центральных диаметров (МЦД) за 8 месяцев их работы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

"МЦД объединяет в себе принципы работы метрополитена и железнодорожного транспорта. Наша задача - сделать его комфортным и понятным. С первых дней запуска диаметров мы не прекращали улучшать инфраструктуру на станциях МЦД-1 и МЦД-2, в том числе устанавливали дополнительную навигацию, старались сделать ее узнаваемой и простой. По просьбам пассажиров за эти 8 месяцев (с момента запуска проекта - прим. ТАСС) на станциях МЦД дополнительно установили 1,7 тыс. элементов навигации ", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что среди дополнительно установленной навигации - временные указатели, которые размещают на время реконструкции остановочных пунктов, а также разводящие указатели, стелы с картой метро и МЦД, вертикальные списки станций. Все это помогает людям ориентироваться на диаметрах.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей и более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.