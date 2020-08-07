Поставщики Москвы смогут перейти на электронный документооборот при малых закупках

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый сервис универсального электронного документооборота при малых закупках запустили на портале поставщиков Москвы. Переход на него при исполнении контрактов и договоров позволит за год сэкономить более 4,3 млрд рублей бюджетных средств, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по конкурентной политике города Москвы.

"По нашим подсчетам, переход города на электронный документооборот при исполнении контрактов и договоров позволит за счет снижения трудозатрат заказчиков сэкономить более 4,3 млрд рублей из бюджета за год, а долгосрочные эффекты позволят повысить эффективность работы каждой контрактной службы. Кроме того, за счет абсолютной прозрачности цифрового процесса исполнения необходимость дополнительного контроля попросту исключается", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова.

Новый сервис доступен предпринимателям в личном кабинете на портале поставщиков Москвы. Перейдя на электронный документооборот, поставщик сможет снизить затраты, а также исключить ручное внесение в бухгалтерскую систему информации и первичных документов об исполнении. Кроме того, документ можно заверить электронной подписью и сразу направить в бухгалтерскую систему заказчика.

"Портал постоянно модернизируется и дополняется новыми цифровыми функциями, это помогает сделать процесс закупок эффективным. Наша задача - свести к минимуму бумажный документооборот при исполнении контрактов. Переход на электронную форму позволит сократить цепочку маршрутизации документов, ускорить их оформление и подписание, что, в свою очередь, поможет не только избежать ошибок, но и оптимизирует процесс оплаты товаров, работ и услуг", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, которого также цитирует пресс-служба.

В свою очередь руководитель проектного офиса Главного контрольного управления города Москвы Николай Барков отметил, что на сегодняшний день в Москве проходят 275 тыс. закупок малого объема в год, что составляет 62% от общего числа закупок.

В настоящее время сервис запущен для закупок малого объема на поставку товаров. В дальнейшем планируется масштабирование электронного документооборота при исполнении контрактов на закупки, осуществляемые в соответствии 223-ФЗ.