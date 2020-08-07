Скоростной зиплайн над Москвой-рекой открылся на Воробьевых горах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Зиплайн открылся на Воробьевых горах в Москве. Это первый открывшийся аттракцион, который станет частью спортивного кластера, сообщается в "Телеграм"-канале Дептранса Москвы.

"Сегодня на Воробьевых горах открылся первый аттракцион, который станет частью большого экстрим-парка - скоростной зиплайн над Москвой-рекой. Этот спуск развивает скорость до 60 км/ч. Прокатиться с ветерком можно с Воробьевых гор, а приземлитесь вы прямо на крыше нижней станции канатки "Лужники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени большой экстрим-парк будет включать сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.