Краснокнижных чибисов обнаружили в столичном парке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники "Мосприроды" заметили в природном парке Москвы пару чибисов, которые занесены в Красную книгу столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На особо охраняемой природной территории "Фаунистический заказник "Долгие пруды" сотрудниками "Мосприроды" обнаружена пара чибисов. Для Москвы эта птица довольно редкая, занесена в Красную книгу города с природоохранным статусом - 1-я категория редкости", - говорится в сообщении.

Чибисы относятся к семейству ржанковых. По величине птица размером с голубя. Узнать чибиса можно по хохолку на голове из очень узких длинных перьев и черному клюву, а также по черно-белому оперению с металлическим блеском.

"Узнать чибиса можно и по голосу - тревожному с жалобными интонациями. Он словно спрашивает: "Чьи вы? Чьи вы?". Питаются чибисы беспозвоночными, преимущественно жуками и их личинками. Зиму проводят в бассейне Средиземного моря, прилетая в наши края на гнездование ранней весной", - добавляется в материале.