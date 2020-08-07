Фестивальная программа ВДНХ откроется 14 августа работами ландшафтных дизайнеров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ежегодный VII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди на ВДНХ" 14 августа откроет фестивальную программу выставки в этом сезоне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"Фестивальная программа в этом году стартует под открытым небом. Для "Садов и людей на ВДНХ" выбрана новая локация неподалеку от Ландшафтного парка - у павильона № 43. Любители садового искусства и профессионалы смогут совместить посещение фестиваля с прогулкой по зеленой зоне ВДНХ, которая постоянно пополняется интересными объектами", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 14 по 23 августа с соблюдением действующих мер безопасности. Посетители увидят работы ведущих российских ландшафтных дизайнеров, примут участие в экскурсиях, мастер-классах "Огород в городе" и презентациях новых сортов цветов и растений. Фестиваль традиционно станет площадкой для проведения конкурса садов, тема этого года "Трудный возраст", а номинации - "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад" и "Арт-объект".

"В номинации "Сады начинающих" за призовые места поборются студенты и выпускники профильных учебных учреждений. Сады будут строиться на глазах у гостей ВДНХ. А оценивать работы участников конкурса фестиваля будет расширенное жюри из известных российских садовых дизайнеров. Также в этом году будет вручен приз зрительских симпатий", - добавили в пресс-службе.

На фестивале предусмотрена и программа для маленьких гостей "Детский сад", в ходе которой можно будет посадить растения на детском огороде, поиграть в подвижные игры и совершить ботаническую прогулку. "Будет работать ярмарка профессионального садового инструмента, растений для сада из лучших питомников России, дизайнерских изделий ручной работы и не только", - уточнили в пресс-службе ВДНХ.