Автомобилистов Москвы предупредили о возможных пробках в вечер пятницы на выезде из города

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пробки в семь баллов из десяти максимальных ожидаются на дорогах Москвы, в том числе на выезде из города, вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Каждая пятница - день дачника, поэтому по дороге в область вас могут ждать пробки. Выбирайте пути объезда или подождите до позднего вечера, выехать из центра будет легче", - говорится в сообщении.

По данным департамента, пробки вечером составят около шести-семи баллов, при этом крупные перекрытия в городе не запланированы, ожидается облачная погода без осадков. Из-за дорожных работ ситуация может осложниться на Третьем транспортном кольце (ТТК), в Шереметьевском тоннеле - внешняя сторона, на Киевском путепроводе - в обе стороны. Кроме того, в этот список входят Волоколамское шоссе, 68-й км МКАД, проспект Мира (Северянинский проезд), Большой Каменный мост и 8-й км МКАД - обе стороны, а также Кутузовский проспект в районе Парка Победы.

Основными магистралями, где будет затруднено движение, станут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе от станции метро "Сокол" до МКАД, Волоколамское шоссе, Садовое кольцо, Рязанский и Кутузовский проспекты, уточняется в сообщении.