Движение транспорта около технополиса "Москва" частично ограничат из-за строительных работ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение транспорта в районе конгресс-центра технополиса "Москва" будет частично ограничено с 10 августа по 26 декабря текущего года в связи со строительством улично-дорожной сети на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"С 10 августа по 26 декабря круглосуточно будет ограничено движение по боковому проезду Волгоградского проспекта от дома № 45 до дома № 49, строение 5. Будет ограничено движение по двум полосам с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что с 9 сентября по 26 декабря также будет круглосуточно ограничено движение транспорта по 3 полосам с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении по боковому проезду Волгоградского проспекта в районе дома № 42.

Кроме того, с 1 октября по 26 декабря круглосуточно будет ограничено движение по 2 полосам Волгоградского проспекта в районе дома № 45 с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении.