График движения поездов между станциями МЦД-2 Курская и Дмитровская временно изменится

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Электропоезда не будут курсировать между станциями Курская и Дмитровская на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в обеденное время с 7 по 31 августа. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте АО "Центральная ППК".

"В дневное время в августе не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны. С 7 по 31 августа с 13:00 до 15:00 нет движения на центральном участке МЦД-2. В дневное время электропоезда будут курсировать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

Там уточняется, что все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2. На время работ также изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского и Рижского направлений.

"Проведение работ необходимо для дальнейшей реализации проекта "Московские центральные диаметры", включая МЦД-2 "Курско-Рижский" и перспективный МЦД-4 "Киевско-Горьковский", маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь", - уточняется в тексте.

Напомним, что с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.