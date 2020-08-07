Композитор Кристиан Ярви планирует представить новый альбом в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Эстонский композитор и дирижер Кристиан Ярви готовится лично представить свой новый альбом Nordic Escapes в Москве 12 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора гастролей.

"Уже 12 ноября Ярви представит Nordic Escapes на сцене "Башмет-центра" вместе с электроакустическим ансамблем Nordic Pulses, в котором объединились лучшие музыканты со всего балтийского региона - от России до Исландии", - отметили в пресс-службе.

Новый постклассический альбом эстонского музыканта вышел на стриминговых платформах 7 августа. "Альбом рассказывает об обретении себя: сочиняя эту музыку, Ярви вернулся в родную Эстонию из взвинченного перенаселенного Нью-Йорка и в северной тишине балтийской природы нашел внутреннюю гармонию. Туманный вокальный эмбиент здесь соседствует с духоподъемными струнными гимнами, электроника совершенно незаметно сливается с ажурными инструментальными аранжировками, а задумчивые мелодии перетекают в колдовские этнические мотивы", - рассказали о пластинке организаторы тура.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что восстановление международных гастролей музыкальных и театральных коллективов в полной мере будет возможно уже в 2021 году, зарубежные артисты уже готовятся к приезду в Россию.

Кристиан Ярви родился в 1972 году в Эстонии в музыкальной семье: его отец Неэме Ярви и брат Пааво Ярви - также дирижеры. В разные годы Ярви работал в Лос-Анджелесском филармоническом оркестре, Норрландской опере и Северном симфоническом оркестре в Швеции, венском Тонкюнстлер-оркестре, Симфоническом оркестре Центрального радио Германии в Лейпциге и оркестре фестиваля Иегуди Менухина в Швейцарии.

Особенное место в его биографии принадлежит России: после переезда в США Ярви учился игре на фортепиано в Манхэттенской школе музыки у Нины Светлановой. Выпускник дирижерского факультета Мичиганского университета, он часто выступает в России с крупнейшими представителями отечественной исполнительской школы, включая пианиста Дениса Мацуева и альтиста Юрия Башмета, а также стоял за пультом Госоркестра им. Светланова, оркестра Мариинского театра, Российского национального оркестра. Для Башмета он написал симфоническую фантазию "Белый дракон".