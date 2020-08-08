В Москве отец с 10-летним сыном пострадали при стрельбе в ходе конфликта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отец и его 10-летний сын получили ранения при стрельбе во время конфликта около дома на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около дома 101 по улице Юных Ленинцев в ходе конфликта мужчина получил ранение из травматического оружия. Также касательное ранение в ногу получил находившийся при нем 10-летний ребенок", - сказал собеседник агентства.

Отец с сыном направлены на обследование в медучреждение. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются, принимаются меры к розыску стрелявшего.