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Вильфанд предположил период окончания купального сезона в Москве и Подмосковье

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, это может произойти уже на следующей неделе из-за резкого похолодания

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Купальный сезон в Москве и Подмосковье может завершиться уже на следующей неделе в связи со значительным похолоданием. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С середины следующей недели трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться. В связи со значительным понижением температуры вода сразу начнет охлаждаться", - сказал собеседник агентства.

Однако, по словам Вильфанда, до этого момента температура воды в реках и водоемах столичного региона будет комфортной - в районе 21-23 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальное похолодание придет в регионы Центрального федерального округа в среду. Особенно ощутимым оно будет в Москве, где воздух будет прогреваться лишь до плюс 15-18 градусов.

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Россия
В Москве 8 августа ожидаются переменная облачность и небольшой дождь
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