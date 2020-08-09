На трех бульварах Москвы открылись фотовыставки многодетных семей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фотовыставки, посвященные многодетным семьям, открылись на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах Москвы. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэрии.

"В Москве на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах можно увидеть 60 фотографий семей - участников конкурса "От трех до бесконечности". Фотографии делали как профессионалы, так и любители. Самая большая семья, которая участвует в выставке, - это семья Черняковых: у них 15 детей, хотя на фото запечатлены только папа и пять дочек", - говорится в сообщении.

За пять лет число многодетных в Москве выросло более чем на 60 тыс. семей - и сейчас их более 150 тыс. А есть еще тысячи семей, у которых родились четвертый, пятый и последующие дети. В нескольких семьях с того момента, как были сделаны фотографии, уже произошло пополнение. Например, у Щербаковых теперь пятеро детей, а у Гнездиловых родился седьмой ребенок, отметила руководитель "Объединения многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Организатором выставок выступили комплекс социального развития города Москвы с региональной общественной организацией "Объединение многодетных семей города Москвы". Выставки продлятся до 3 сентября.