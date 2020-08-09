Велопрогулки, квесты и выставки организуют в парках Москвы с 10 по 14 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экскурсии, мастер-классы, выставки и другие бесплатные мероприятия в городских парках и эколого-просветительских центрах организуют для москвичей и гостей столицы с 10 августа по 14 августа. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"Велопрогулки, квесты, выставки, мастер-классы приготовили для горожан парки и экоцентры Москвы. В понедельник, 10 августа, в экоцентре "Царская пасека" Измайловского парка откроется фотовыставка в честь 155-летнего юбилея Измайловской опытной пасеки. В парке "Кузьминки-Люблино" 12 августа в 15:00 стартует познавательная велопрогулка. В этот же день природно-исторический парк "Москворецкий" приглашает поучаствовать в интерактивной викторине "Плоды и ягоды", а в музее-заповеднике "Царицыно" 14 августа будут отмечать Медовый спас", - говорится в сообщении.

Так, на выставке в экоцентре "Царская пасека" Измайловского парка посетители увидят старые фотографии Музея пчелы, зданий главного дома пасеки, построенного архитектором Петром Кампиони, ученых-меценатов того времени, пчеловодов. После фотовыставки можно отправиться в Зеленоград: в вольерном комплексе "Дом лани" в 14:00 начнется экоквест "Утиные истории". В экоцентре "Воробьевы горы" 11 августа состоятся две интерактивные экскурсии. Участникам объяснят, как экономить ресурсы дома, расскажут, что такое особо охраняемые природные территории и заказники, а также познакомят с животными и растениями, занесенными в Красную книгу.

"В парке "Кузьминки-Люблино" 12 августа в 15:00 стартует познавательная велопрогулка, где участники посетят старинную усадьбу, природные места, узнают легенды и секреты парка. 13 августа на территории заказника "Медведковский", где он будет вскоре основан, состоится акция "Сохраним природу вместе". Участники найдут лесные участки, которые нужно расчистить, уберут мусор и перекопают кострища", - отмечается на портале.

Все желающие смогут завершить природную неделю в пятницу, 14 августа, экскурсией по фаунистическому заказнику "Долгие пруды". Она начнется в 14:00 на дамбе между двух прудов, рядом с автобусной остановкой "Виноградово". Экскурсанты познакомятся с живой природой, увидят редкие растения и смогут понаблюдать за птицами. Протяженность маршрута составляет три километра, поэтому экскурсоводы советуют выбирать удобную одежду и обувь по погоде.

Для участников нужна предварительная запись. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосприроды.