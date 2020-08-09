Уроки химии для детей и рецепты десертов подготовили в проекте "Московские сезоны дома"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Онлайн-проект "Московские сезоны дома" подготовил для своих участников интересные уроки химии и искусствоведения для детей, а также рецепты американского пирога "бакл" и орехового торта. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На грядущей неделе онлайн-проект команды городских фестивалей "Московские сезоны" порадует подписчиков самой разносторонней программой. Именитый редактор и автор издательства БОМБОРА Стася Соколова расскажет в прямом эфире, как брать звездные интервью, "взрывать" соцсети своими stories и стать копирайтером нарасхват. Еще два автора БОМБОРЫ порадуют любителей кулинарии: научат готовить традиционный американский ягодный пирог "бакл" и восхитительный ореховый торт", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Экспериментариум" увлечет детей школьного возраста интересным уроком химии, искусствовед Татьяна Быковская поделится подборкой лучших фильмов об искусстве, а автор блога-путеводителя по атмосферной Москве @aroundmoscow проведет викторину о музеях.

Также, в пятницу все желающие смогут узнать о кулинарных предпочтениях Александра Пушкина. Например, одним из его любимых блюд были котлетки с щавелем и шпинатом. 14 августа, в 13:00, "Сезоны" поделятся их видеорецептом от су-шефа проекта "Страна вкусов" Марии Лисенковой.