Собянин: до конца года в Москве планируется построить еще три станции метро и 50 км дорог

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Строительство московской социальной инфраструктуры и коммерческой недвижимости выходит на плановые показатели. До конца года в городе планируется построить еще три станции метро и 50 км дорог, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин, поздравив с Днем строителя всех работников этой отрасли.

"Поздравляю с Днем строителя! Нынешний год выдался очень сложным для строительного комплекса Москвы. Московские строители совершили трудовой подвиг, возведя за считанные недели в чистом поле инфекционную больницу в Вороновском. Благодаря этому в разгар пандемии город получил новейший, прекрасно оснащенный стационар, в котором уже прошли лечение свыше 1 тыс. пациентов с COVID-19. На плановые показатели выходит строительство социальной инфраструктуры и коммерческой недвижимости: до конца года планируется построить еще три станции метро и 50 км дорог", - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса на месяц были приостановлены многие стройки, но даже в период самоизоляции не прекращалась работа над строительством новых станций столичного метро, железных дорог и других важных объектов.