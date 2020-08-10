В Гидрометцентре не ожидают возвращения жары в Москву

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Метеорологи не видят условий для возвращения жаркой погоды в столицу в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшей перспективе таких резких всплесков после похолодания не видим. Температура после похолодания, конечно, повысится к воскресенью - понедельнику, но жары не будет, - сказал он.

По словам Вильфанда, температура после похолодания повысится лишь на три-пять градусов.

"30-градусной жары пока что не видно. Значительное понижение температуры", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что сентябрьская погода ожидает европейскую часть России с середины недели. Температура будет ниже нормы на три-четыре градуса.