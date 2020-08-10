Новую подборку веломаршрутов опубликовали на проекте #Москвастобой

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подборку новых веломаршрутов по центру города и спокойные по живописным уголкам столицы опубликовали на проекте #Москвастобой. Об этом рассказали в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Проект #Москвастобой совместно со столичным департаментом транспорта и проектом "За вело!" подготовил подборку маршрутов различной сложности и протяженности для любителей велопрогулок. <...>. Скоро веломаршруты также будут доступны в приложении "Московский транспорт", - говорится в сообщении.

Так, например, маршрут "Семь сестер" позволяет взглянуть на самые монументальные здания Москвы - высотные дома, которые были возведены в столице в 40-50-х годах прошлого столетия. Велопрогулка пройдет рядом со зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади, высоткой на Котельнической набережной, гостиницей "Украина". Получить информацию об этих зданиях и узнать интересные факты можно с помощью инфографики.

"Еще один вариант для нескучной велопрогулки - маршрут "Секретная Москва". Он удивит архитектурным разнообразием: по пути встретятся самые разные сооружения - от высотного здания в устье Яузы до старинных одноэтажных домиков и памятников древнерусского зодчества", - говорится в сообщении.

Вся информация размещена на медиаплатформе в специальном разделе "Велосипед". В нем также можно прочесть интервью со спортсменами, рекомендации для начинающих и другие полезные материалы.