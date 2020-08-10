Реорганизацию трех промзон проведут в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Работы по реорганизации трех промзон проведут на севере и юго-востоке столицы, инвестиции составят 24,6 млрд рублей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Работы пройдут в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

"Проекты комплексного развития территорий позволяют преобразить невостребованные пространства и создать на их месте современную городскую среду. В рамках новых проектов инвестор вложит 15,7 млрд рублей в редевелопмент двух участков промзоны в Коровине площадью 8,5 гектара и 4,9 гектара и 8,9 млрд рублей в развитие участка площадью 8,4 гектара в Капотне", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

На территории промзон будет организована инфраструктура для работы и отдыха. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, появится более 350 тыс. кв. м общественных объектов, в их числе бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита.

В настоящий момент обследованы уже 100% промышленных территорий Москвы общей площадью 14,8 тыс. гектаров. Более трети из них потенциально пригодны для градостроительного развития. В общей сложности в рамках реализации проектов комплексного развития территорий может быть создано 490 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 6,9 трлн рублей, а ожидаемый бюджетный эффект - 2,9 трлн рублей.