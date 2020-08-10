Движение на нескольких участках ТТК в Москве изменится до 19 ноября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Изменения в автомобильном движении произойдут на нескольких участках Третьего транспортного кольца с 12 августа до 19 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"С 12 августа по 19 ноября изменится движение на нескольких участках Третьего транспортного кольца (ТТК). Так, движение будет ограничено в районе дома 7 на шоссе Энтузиастов", - говорится сообщении.

Кроме того, изменение движения произойдет и на участке от дома 51, корпуса 2 на Средней Калитниковской улице до дома 9, строения 4 в Автомобильном проезде. На участке Третьего транспортного кольца от дома 36а на Бережковской набережной до дома 27а на Киевской улице будет поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении.

"Движение по внутренней стороне ТТК ограничат в районе дома 10, строения 4 в Автомобильном проезде. На всех этих участках поэтапно будет перекрываться одна полоса", - говорится в сообщении.