Московских школьников научат строить карьеру на летних онлайн-интенсивах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Городской методический центр (ГМЦ) в августе проведет для школьников Москвы серию онлайн-семинаров, где ребятам расскажут о современных профессиях и научат строить карьеру. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента образования столицы.

"Узнать о разных современных профессиях и научиться строить карьеру, совершить виртуальный тур на производство и освоить нужные навыки - все это можно сделать на августовских онлайн-семинарах, организованных ГМЦ", - рассказали в пресс-службе.

Так, 11 августа дошкольников и учеников начальных классов приглашает на виртуальную встречу "Союзмультклуб", детский развлекательный и познавательный центр киностудии "Союзмультфильм". В программе - занятия и познавательно-развлекательные игры по сюжетам любимых мультфильмов. В процессе игр дети освоят навык аудирования, обогатят словарный запас и расширят свой кругозор, отметили департаменте.

А 18 августа представители рекрутинговой компании HeadHunter расскажут, как искать вакансии и составить резюме, чтобы впечатлить работодателя. "Также ребята узнают о новых наиболее востребованных профессиях и необходимых для них навыках, о тенденциях развития современного рынка труда и перспективных направлениях для молодых специалистов", - добавили в пресс-службе.

Следующим мероприятием станет виртуальная встреча молодежного клуба "Soft Skills 2035" 20 августа, в программе которой - игра по сторителлингу, искусству рассказывать истории. Затем ребят ждут виртуальные экскурсии в корпоративный музей магистрального транспорта газа компании "Газпром трансгаз Москва" - 21 августа и 24 августа - на российский завод Coca-Cola, где им расскажут о внутреннем устройстве предприятия, программах практик и стажировок, научат составлять резюме и проходить собеседования.