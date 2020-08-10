Библиотеки в Москве подготовили более 162 тыс. книг для проекта "Списанные книги"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Седьмой сезон проекта "Списанные книги" запустят в Москве 11 августа, жителям столицы бесплатно раздадут более 162 тыс. книг из библиотек, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичные библиотеки передадут москвичам в дар более 162 тыс. изданий в рамках седьмого этапа проекта "Списанные книги". Чтобы получить понравившийся экземпляр, нужно забронировать его на сайте акции и бесплатно забрать из читальни в течение трех дней. Перечень доступных книг опубликуют на портале 11 августа в 12:00", - говорится в сообщении.

На прошлой акции, которая проходила в феврале 2020 года, жителям города раздали 120 тыс. книг.

В этом этапе проекта примут участие 169 библиотек, в том числе Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, Дом Гоголя и другие. Наибольшее количество экземпляров - свыше 44 тыс. - передадут читальни Юго-Восточного административного округа, это библиотеки номер 110, 122 и 126. Кроме того, более 23 тыс. книг можно будет забрать в библиотеках СВАО: №67, 68 и 66 (детская). Москвичам предлагают забрать домой произведения отечественной и зарубежной классики, среди них "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя, "Идиот" Федора Достоевского, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго, а также "Мастер и Маргарита" и "Собачье сердце" Михаила Булгакова.

"В списке периодических изданий будут представлены "Наука и жизнь", "Вокруг света", "Веселые картинки", "Юный натуралист", "В мире животных" за последние пять лет и другие", - говорится в сообщении.

О проекте

Портал "Списанные книги" открыли 6 июня 2017 года на фестивале "Красная площадь". За три с половиной месяца около 250 тыс. изданий нашли новых владельцев. Списанные книги взяли более 27 тысяч горожан. Самыми востребованными среди читателей стали собрания сочинений и отдельные произведения классиков русской литературы - Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Тургенева и других.