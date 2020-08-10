Более 15,6 тыс. человек в Москве сделали прививки от клещевого энцефалита

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. С начала 2020 года в Москве прививки от клещевого энцефалита сделали более 15,6 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 05.08.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 15 659 человек, в том числе 6 795 детей", - говорится в сообщении.

На 27 июля было привито более 13,8 тыс. человек. По данным ведомства, на территории Москвы зарегистрирован 31 случай присасывания клещей. В основном они произошли при посещении Национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", Сокольники, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области (508 случаев), а также в Брянской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, в Алтайском крае, в Карелии, Крыму, Белоруссии", - говорится в сообщении.