Сообщения о минировании двух ТЭЦ в Москве оказались ложными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты обследовали здания двух ТЭЦ в Москве, на территории которых якобы были заложены взрывные устройства, и ничего опасного не обнаружили. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Здания ТЭЦ-8 и ТЭЦ-21 обследованы, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.