Жители Новой Москвы смогут благоустроить участки недалеко от природных территорий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы разрешили жителям ТиНАО благоустраивать свои участки земли, которые находятся около особо охраняемых зеленых территорий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

"В ТиНАО разрешат проводить благоустройства частных участков, которые граничат с особо охраняемыми зелеными территориями, при условии сохранения существующей природной среды. Эта поможет не только обустроить зеленые территории, но и решить проблему их самозахватов и сохранить объем зеленого фонда столицы", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что правообладатели земельных участков в Новой Москве, которые находятся в непосредственной близости с особо охраняемыми территориями, могут оформить в пользование до одного гектара земли и размещать на ней некапитальные объекты. Таким правом могут воспользоваться собственники и арендаторы земли в ТиНАО, чьи наделы и домовладения находятся на расстоянии не более 25 м от особо охраняемых территорий. "На прилегающем участке можно устанавливать только элементы благоустройства, такие как спортивные площадки, фонтаны, голубятни. При этом новое капитальное строительство на зеленых территориях не допускается, также строго запрещена порча и вырубка зеленых насаждений", — объяснил заммэра.

На дополнительных земельных участках запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам.

"Чтобы разместить на своем участке некапитальные объекты, нужно заключить договор сроком до пяти лет. По его истечению производится переоформление договора на аналогичный период. Это очень выгодное предложение. Ориентировочная плата за пользование участком 0,5 га составляет 50 тыс. рублей в год. Предложением города уже заинтересовались 19 землевладельцев в ТиНАО. Они оформили пятилетние договоры на 19 участков особо охраняемой зеленой территории общей площадью 11,2 га на сумму 513 тыс. рублей", - отмечают руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, эта инициатива поможет решить проблему самозахватов зеленых территорий - добросовестные пользователи смогут оформить благоустройство, а все нелегальные элементы благоустройства будут демонтированы. На сегодня ТиНАО выявлено более 2,5 тыс. случаев незаконного использования особо охраняемой зеленой территории общей площадью не менее 250 га.