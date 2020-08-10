Социально значимые проекты в разных районах Москвы вынесли на общественные обсуждения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жители столицы с 10 по 23 августа на сайте "Активный гражданин" могут принять участие в обсуждении новых 65 градостроительных проектов в разных районах Москвы, которые затрагивают социально значимые сферы жизни горожан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"65 градостроительных проектов вынесено на обсуждение жителей в разных районах столицы. Все проекты затрагивают социально значимые сферы жизни горожан. Жители Гольяново рассмотрят проект продления Арбатско-Покровской линии метро на территории района. В Зеленограде горожане рассмотрят проект реорганизации промышленной зоны ЦИЭ со строительством на ее месте современного жилого квартала с благоустроенной инфраструктурой. В Москворечье-Сабурова представлен проект большого культурно-досугового центра рядом с метро "Варшавская", - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что жители Коньково и новой Москвы могут оставить свое мнение о строительстве предприятий по предоставлению бытовых услуг и торговли. Москвичам, проживающим в Кунцево и Восточном округе, предлагают рассмотреть проекты межевания для строительства "стартовых домов" по программе реновации.

Сбор мнений по проектам, в соответствии с которыми запланированы новые объекты транспорта, социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, пройдет с 10 по 23 августа на сайте "Активный гражданин". Для участия в общественных обсуждениях необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить данные в личном кабинете.

Принять участие в электронных обсуждениях могут только жители представленных районов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства и граждане, работающие в границах утверждения проектов, а также депутаты Мосгордумы.