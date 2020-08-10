Большинство эвакуированных машин с иностранными номерами в Москве из Белоруссии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 880 автомобилей с иностранными номерами эвакуировали с московских улиц в 2020 году, чаще всего в неположенных местах оставляли машины с номерами из Белоруссии, Украины и Киргизии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"В Москве с начала года задержали и направили на спецстоянки из-под запрещающих остановку и стоянку знаков 885 автомобилей с иностранными номерами <...> Наши инспекторы чаще всего задерживали из-под запрещающих остановку и стоянку знаков машины с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами: машины из Белоруссии эвакуировали в 40% случаев, Украины - в 28%, а Киргизии - в 9%", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в первую десятку эвакуированных автомобилей также вошли машины с молдавскими, казахскими, грузинскими, литовскими, латвийскими, узбекскими и армянскими номерными знаками. Несколько раз в неположенных местах оставляли также автомобили с номерами США, Франции, Чехии, Германии, герцогства Люксембург, княжества Монако и других.

"Автомобили создавали затруднения в движении и могли спровоцировать ДТП с пострадавшими. Поэтому инспекторы направили такие машины на спецстоянки в целях безопасности дорожного движения", - рассказали в МАДИ.

Также в ведомстве напомнили, что ПДД распространяться на всех участников дорожного движения без исключения и призывают москвичей и гостей столицы соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах.

"Парковка в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков опасна как для пешеходов, так и для водителей. Неправильно припаркованные автомобили загораживают обзор, создавая очаги аварийности, перекрывают сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку", - подчеркнули в инспекции.