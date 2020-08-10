На МКАД перекрыты пять полос после столкновения двух машин

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пять полос перекрыты на МКАД после столкновения двух машин. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 49-м км МКАД произошло столкновение двух автомобилей. В результате перекрыты пять полос движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из машин - "Газель" с газовым оборудованием. "После аварии не получается перекрыть газовый баллон, поэтому движение ограничено. Работает дублер автодороги", - сказал источник.

Пострадавших в результате аварии нет.

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