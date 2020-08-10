Культурно-досуговый центр в стиле модернизма построят на западе Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Культурно-досуговый центр в стиле модернизма общей площадью около 5,6 тыс. кв. м построят для жителей района Бирюлево-Западное. Внутри будет концертный зал на 450 мест, трансформируемые помещения для студий и кружков, спортзал, коворкинг, буфет и многое другое, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Здание выполнят в стилистике советского модернизма, но в современной интерпретации, используя нескольких видов облицовочных материалов - темно-розовую фактурную штукатурку, крупные сэндвич-панели красного цвета, а также металлическую сетку. Основные цвета разбавят детали графитового оттенка, кроме того, на фасадах предусмотрены места под вывески и афиши с подсветкой", - сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что центр планируют возвести по адресу: Булатниковский проезд, д. 10А, стр. 1, 2. За счет пропорций и ряда деталей центр визуально будет напоминать музей современного искусства "Гараж" в Парке Горького, который расположен в здании бывшего советского ресторана "Времена года" - памятнике модернистской архитектуры 1960-х годов, реконструированном по проекту Рэма Колхаса.

"На первом этаже разместится фойе и коворкинг, студия живописи и графики, кружок роботехники, кабинет изучения иностранных языков, буфет, различные подсобные помещения. В центральной части здания будет располагаться зрительный зал на 450 мест со сценой и вспомогательными помещениями. На втором предусмотрен трансформируемый хореографический зал, музыкальные классы и театральная студия с гримерными, различные кружки, студии звукозаписи, прикладного творчества, раннего развития детей. На третьем этаже будут административные помещения, а подземную часть займет спортзал с душевыми и тренерскими", - заключил главный архитектор.