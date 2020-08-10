Еще пять профессиональных спортивных стадионов построят в 2020-2021 годах в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Профессиональные спортивные стадионы появятся в каждом округе Москвы. На данный момент построено шесть стадионов, в течение 2020-2021 годов в городе появятся еще пять, сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник.

"Мы решили в каждом округе построить по такому стадиону. Уже шесть построили, еще пять построим в течение этого года, следующего. Каждый округ будет иметь такой профессиональный стадион", - сказал Собянин во время открытия спорткомплекса с футбольным полем в районе Северное Медведково.

Мэр сообщил, что в новом спорткомплексе расположено футбольное поле с подогревом и легкоатлетическое ядро, где можно проводить и тренировки, и соревнования. Собянин также отметил, что популярность футбола в Москве растет, по его словам, этим видом спорта занимаются около 300 тыс. человек. "Чемпионат мира прошел, а популярность футбола не уменьшается, количество ребят, которые занимаются футболом в Москве, не только ребят, но и взрослых, - около 300 тыс. человек. Огромное количество людей", - добавил мэр.

Собянин отметил, что Москва - город, наиболее обеспеченный крупными футбольными стадионами: ЦСКА, Динамо, Лужники, Локомотив. "Я вас поздравляю с новым полем, с новосельем", - заключил он.

Как отмечается в материалах мэрии, футбольное поле соответствует высоким стандартам качества. Все объекты полностью оборудованы для комфортного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха, слабовидящих, с поражением опорно-двигательного аппарата.

На новом стадионе в Студеном проезде будет организован круглогодичный тренировочный процесс, а также проведение турниров. Предполагается проводить соревнования городского и межрегионального уровней. Начиная с осени, спортивную подготовку здесь будут проходить порядка 200 человек.