Пассажиры столичного транспорта продлили более 632 тыс. проездных после самоизоляции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жители Москвы с 12 июня продлили уже более 632 тыс. билетов, записанных на социальные карты или "Тройку", которые не были использованы в полном объеме во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба столичного метрополитена.

"С начала оказания услуги было продлено уже более 632 тыс. билетов, записанных на карту "Тройка" и социальные карты. В воскресенье, 9 августа, более 1,7 тыс. проездных билетов было продлено пассажирам столичного общественного транспорта. Это в 41 раз меньше пикового показателя первой недели, когда 15 июня проездные продлили свыше 70 тыс. раз", - сказали в пресс-службе.

Социальная карты на месяц стала самым популярным продлеваемым проездным - более 232 тыс. продлений. На втором месте по востребованности услуги продления стал билет "Единый" на 60 поездок. Обладатели карт "Тройка" продлили этот тип билета более 176 тыс. раз. Как уточнили в пресс-службе, чаще всего за продлением в кассы обращались школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты ВУЗов.

Проездные могут продлить пассажиры, совершившие в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок, услуга также будет оказана. Для получения информации о доступной компенсации разработаны специальные онлайн-сервисы: бот @MosCardCheckBot в Telegram, мобильное приложение "Метро Москвы", раздел на сайте единого транспортного портала http://www.transport.mos.ru.