В Москве начинает работу форум "Здоровье нации - основа процветания России"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" 11 августа начинает свою работу в Москве и продлится до 13 августа, мероприятие пройдет в очном формате в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной его темой в этом году стала охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности пандемии коронавируса, сообщили в общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", которая организует форум.

"В повестке форума - широкий спектр вопросов: ограничительные меры, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое. Особое внимание будет уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

Программа форума включает тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации проектов и прочее. На форуме планируется обсудить вопросы ограничительных мер, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехнику, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое.

"На экспозиции Минпромторга России в выставке примут участие российские компании, выпускающие передовые фармацевтические препараты и медицинские изделия. Будут представлены и всевозможные тест-системы для выявления антител к коронавирусу, а также импульсные УФ-установки и другое оборудование, будут представлены различные аппараты искусственной вентиляции легких, включая недавно зарегистрированные новинки", - отметили в организации.

В рамках форума будет организована выставка "Здоровье для всех", в которой будут представлены такие разделы, как: "Медицина в условиях пандемии", "Профилактика инфекционных заболеваний. Стратегия и тактика действий в условиях пандемии", "Профилактика неинфекционных заболеваний, контроль за состоянием здоровья, здоровый образ жизни - залог популяционного иммунитета", "Региональный раздел", "Лучшие корпоративные модельные программы", "Оздоровительные практики" и другие.

Организаторами форума являются общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ при поддержке федеральных органов исполнительной власти и правительства Москвы.