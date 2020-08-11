Коммунальные электропылесосы начали тестировать на улицах Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские улицы начали экспериментально убирать с помощью коммунальной техники на электротяге. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"Мы начали тестировать пылесосы на электродвигателях, чтобы в будущем появление нового вида техники на улицах города было максимально эффективным. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге. Это компактная и экологичная техника, которая пылесосит, подметает и моет улицы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что экспериментальная техника передана для тестовой эксплуатации в ГБУ "Автомобильные дороги". Машины предоставлены городу разными производителями. Они оснащены мощными аккумуляторами, рассчитанными на десять часов работы без подзарядки. Низкий уровень шума в режиме уборки и движения позволяет использовать электропылесосы в ночное время или ранним утром.

"Она [техника] идеально подходит для работы вблизи общественных пространств, а также на территориях парков и на небольших узких улицах. Увидеть тестируемые образцы в работе можно, например, на Старом Арбате или на Поклонной горе", - добавили в департаменте.

Как добавили в пресс-службе, ожидается, что в результате их эксплуатации существенно снизятся затраты на содержание коммунальной техники. "Помимо этого, переход на электрические аналоги будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе", - заключили в ведомстве.