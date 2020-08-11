Более 6 тыс. женщин прошли диагностику рака по программе онкоскрининга в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. В Москве проходит программа по бесплатному онкоскринингу, за две недели раннюю диагностику рака прошли уже более 6 тыс. женщин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"За первые две недели программы, которую запустили в городских поликлиниках 30 июля, особый интерес к онкообследованию наблюдается среди женщин. Диагностику прошли 6,3 тысячи женщин - это в 2,5 раза больше, чем мужчин", - сказали в пресс-службе.

Всего за две недели на онкоскрининг записалось более 17 тыс. горожан, а прошли более 8,7 тыс. человек. Наиболее популярным исследованием стал анализ на скрытую кровь в кале - его сдали более 5 тыс. горожан, среди которых почти 3,5 тыс. женщин. Маммография, которую прошли 3 тыс. женщин, находится на втором месте. Более 2,8 тыс. женщин сдали мазок на онкоцитологию.

По результатам обследований около 3% горожан направили на дополнительные обследования. Целью программы является ранее выявление самых распространенных видов онкозаболеваний: колоректального рака, рака молочной железы, рака шейки матки и рака предстательной железы. Кал на скрытую кровь могут сдать мужчины и женщины от 40 лет. Женщины от 18 до 39 лет приглашаются на УЗИ молочных желез, старше 40 - на маммографию. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Мужчины от 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).

"Принять участие в онкообследовании могут жители с московским полисом ОМС. Чтобы пройти обследование, на сайте департамента здравоохранения Москвы https://mosgorzdrav.ru/onko нужно выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или неподалеку с которой вы проживаете. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис ОМС", - добавили в пресс-службе.

Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, с вами свяжется врач и направит на дальнейшую диагностику. Программа бесплатной ранней диагностики самых распространенных видов онкологии продлится до конца августа.

Онкологическая помощь

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.