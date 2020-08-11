Посещаемость кинотеатров Москвы упала более чем на 90% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Посещаемость кинотеатров в Москве после снятия ограничений снизилась более чем на 90% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила во вторник ТАСС столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

Кинотеатры закрылись в конце марта из-за ситуации с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил им вернуться к работе с 1 августа. Члены семьи или друзья могут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом соблюдения социальной дистанции.

"После четырех месяцев перерыва 1 августа в Москве открылись кинотеатры. Однако, несмотря на долгожданное снятие ограничений, зрители не спешат покупать билеты на сеансы. Это привело к тому, что по сравнению с прошлым годом посещаемость кинотеатров снизилась более чем на 90%", - сказала Минеева.

По ее словам, киноиндустрия наиболее сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. "По данным аналитиков, не менее 100 кинотеатров по всей России так и не смогут открыться. На данный момент в стране их работает всего 25%. Ассоциация владельцев кинотеатров подсчитала, что по итогам года отрасль может потерять порядка 48 млрд рублей", - отметила бизнес-омбудсмен.

Она добавила, что предприниматели, которые работают в данной сфере, ждут снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставления кредитных каникул и разработки программ долгосрочного кредитования со ставкой 2-4% годовых.

Ситуация в регионах

В ряде регионов России некоторые кинотеатры открылись уже в июле и даже ранее - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Однако все же большая часть начала возобновлять работу только с этого месяца.

"Среди наших партнеров в период с 1 по 6 августа свои двери открыли 32% кинотеатров - это 190 площадок в 55 городах России. Однако из-за снятия ограничений на работу кинотеатров пока лишь в части регионов говорить в ближайшее время о полном возвращении к привычному уровню продаж еще рано. Этот показатель во многом связан с дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации в стране и готовностью западных студий поддержать кинопрокат новыми релизами, большая часть из которых уже перенесена на следующий год", - сказал ТАСС операционный директор "Рамблер/касса" Александр Рощин.

По данным IT-компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков - каждый третий чек с онлайн-касс в стране) за 1-9 августа, объем продаж кинотеатров России в денежном выражении на 75% ниже, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки за одно посещение заведения - 408 рублей, на 13% ниже аналогичного периода прошлого года.

"Для сравнения, в Москве объем продаж в денежном выражении на 78% ниже, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки за одном посещение заведения - 506 рублей, на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. В топе-покупок, кроме билетов, - соленый попкорн в стандартной упаковке, начос, негазированная вода и газированные напитки по 0,5 литра", - сообщили ТАСС в компании.

Как отмечают эксперты компании, заметное снижение объемов продаж в кинотеатрах по всей стране "связано не только с действующими ограничениями и тем, что в ряде регионов все еще не работают кинозалы, но и с отсутствием в прокате кассовых фильмов, как это было в прошлом году в августе".

Рассадка в шахматном порядке

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Синема Парк", "Формула кино", "Кино Окко") Алексей Васясин отметил, что сейчас в сети "открыто 28 кинотеатров в Московском регионе, Туле, Ульяновске, Коврове, Сыктывкаре и Самаре".

"Персонал и гости кинотеатра обязаны соблюдать перчаточно-масочный режим. Продажа билетов осуществляется через место в шахматном порядке, поэтому максимальная заполняемость зала - 50%. Еда продается, но в индивидуальной упаковке, в фойе кинотеатров установлены санитайзеры и антисептики. Между сеансами мы проводим дополнительную обработку залов, а также увеличиваем промежутки между сеансами - расписание составлено таким образом, чтобы фильмы в разных залах не начинались и не заканчивались одновременно. Это позволяет избежать скопления гостей в фойе", - рассказал он.

Васясин ожидает, что возвращение индустрии к докарантинному уровню произойдет не ранее 2021 года, а "результаты 2020 года точно будут ниже прошлого".

"Главным локомотивом является новый контент, релизы большей части которого уже передвинуты на конец 2020 года и на 2021 год", - добавил он.