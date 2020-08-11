Более 211 тыс. москвичей участвовали в выборе тем бесплатных онлайн-лекций

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 211 тыс. москвичей приняли участие в голосовании проекта "Активный гражданин", посвященном темам для бесплатных образовательных онлайн-лекций на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы. Больше всего голосов набрал вариант "Краеведение Москвы и изучение города" - 20,6 %, сообщается во вторник на портале мэрии.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное темам для бесплатных образовательных онлайн-лекций на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы. Всего в нем приняли участие 211 867 человек. Больше всего голосов набрал вариант "Краеведение Москвы и изучение города" - 20, %. На втором месте расположился ответ "Истории о московских памятниках архитектуры" - 18,2%, а на третьем - "Реставрация Москвы и реставрационные технологии" - 15,8%", - говорится в сообщении.

Свой вариант ответа предложили 0,23% участников голосования. В частности, предлагалась идея проводить лекции о малоизвестных московских усадьбах и исчезнувших памятниках. На YouTube-площадке департамента проводятся лекции архитекторов-реставраторов, археологов, историков, краеведов и других экспертов. Там также публикуются видеоэкскурсии и мастер-классы.

Проект "Активный гражданин" реализуется с 2014 года. За это время к нему присоединились более 4,6 млн человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города. Москвичи приняли участие более чем в 4 тыс. голосований.