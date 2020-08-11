Шесть земельных участков в Новой Москве выставлены на торги по аренде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставили шесть земельных участков в ТиНАО - в поселениях Роговском, Новофедоровском и Щаповском - на торги по аренде под строительство индивидуального жилья. Арендаторы смогут разместить на участках частные жилые дома площадью от 352 до 600 кв. м, гаражи, подсобные помещения, а также вести садоводство и содержать животных, сообщается во вторник на портале мэрии.

"На торги по аренде под строительство индивидуального жилья город выставил шесть земельных участков. Все они расположены в ТиНАО - в поселениях Роговском, Новофедоровском и Щаповском. Их площадь - от 0,09 до 0,15 га. Договор аренды по каждому из этих лотов будет составлен на полтора года. Начальная стоимость - от 70,5 тыс. до 236 тыс. рублей за год", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

После строительства дома, ввода его в эксплуатацию и оформления права собственности на дом арендаторы имеют возможность выкупить у города и земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости.

На портале уточняется, что в 2020 году в среднем было девять конкурентов на один лот - это в три раза выше прошлогодних показателей. В этом году было реализовано порядка 38 участков. Всего с начала года в Москве на торгах в аренду под ИЖС передано 50 земельных участков, четыре участка реализованы на востоке Москвы, в Новомосковском округе, на севере и западе столицы - по два, на юго-востоке и в Зеленоградском округе - по одному. На сегодняшний день департаментом города Москвы по конкурентной политике на торги выставлено более 800 объектов городской недвижимости, включая нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты.