Новый остановочный пункт Печатники на МЦД-2 будет трехуровневым

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Станция Печатники второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) будет построена с трехуровневым павильоном. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники ведут строительство нового остановочного пункта Печатники. <...> Проектом предусмотрено строительство двух платформ с навесом во всю длину и трехуровневого павильона: выход в город на улицу Шоссейную будет через надземный конкорс, а на улицу Люблинскую - через тоннель. Внутри разместятся кассовый зал и турникеты. Для удобства пассажиров вестибюли оснастят лифтами и эскалаторами", - сказали в пресс-службе.

Новый остановочный пункт разместится между станциями Кубанская в столичном районе Люблино и Текстильщики Курского направления МЖД и войдет в маршрут МЦД-2 Нахабино - Подольск. Остановочный пункт будет интегрирован с одноименными станциями "Печатники" Люблинско - Дмитровской и Большой кольцевой линий столичного метрополитена.

"В настоящее время на станции уже завершили проходку подземного тоннеля, установили железобетонные опоры для конкорса и платформ, возводят стены и лестничные сходы вестибюля. Завершить строительство планируется в 2021 году. После его открытия улучшится транспортная доступность для жителей районов Печатники, Текстильщики и Люблино", - заключили в пресс-службе МЖД.